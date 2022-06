Joe Biden, la summitul NATO: 5.000 de militari americani vor fi trimisi in Romania. SUA isi vor spori prezenta militara in Europa

Statele Unite isi vor spori prezenta militara in Europa, a declarat presedintele Joe Biden la summitul NATO de la Madrid, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. Printre masurile anuntate este si prezenta unei brigazi de 5.000 de militari in Romania.Biden a declarat ca summitul liderilor NATO de la Madrid este "istoric" si ca desfasurarile suplimentare ale SUA vor "trimite un mesaj clar ca NATO este puternica si unita".Presedintele american a precizat ca o "brigada rotativa suplimentara" va ... citeste toata stirea