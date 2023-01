Judecatoria Cluj-Napoca a decis. Manelistul Culita Sterp poate parasi tara, dupa ce beat a fugit de la un accident din centrul municipiului

Magistratii de la Judecatoria Cluj-Napoca i-au dat astazi o veste buna manelistului Culita Sterp. Acestia au decis ca manelistul poate parasi tara, dupa ce acesta a pus in pericol viata unui sofer conducand beat si cu viteza pe strazile Clujului. Insa, decizia nu este una definitiva.Culita Sterp a fost pus sub control judiciar si a primit interdictie de a parasi tara, dupa ce s-a urcat baut si drogat la volan si a provocat un accident in care a fost ranit grav un barbat in centrul orasului ... citeste toata stirea