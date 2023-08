Judecatoria Turda a admis inceperea judecatii in cazul unui barbat care este acuzat de neluarea masurilor de prevenire a atacului canin, dupa ce in 6 iulie, cainele lui (care nu avea botnita) l-a muscat de fata pe un minor.Incidentul s-a produs in zona unui parc, in jurul orei 20.30. Cainele era din rasa American Staffordshire Terrier, considerata a fi o rasa periculoasa, iar conform legislatiei proprietarii sunt obligati sa ia anumite masuri de siguranta, printre care se ... citeste toata stirea