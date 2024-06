Judecatorii de la Curtea de Apel Cluj si istoricii de la institutul de profil al Academiei Romane din Cluj fac simpozion la Muzeul Etnografic, in Palatul Reduta, gazda, in urma cu peste 130 de ani, a rasunatorului Proces al Memorandistilor.Astfel, Curtea de Apel Cluj, in parteneriat cu Institutul de Istorie "George Baritiu" al Academiei Romane-Filiala Cluj-Napoca, si cu Facultatea de Drept din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", organizeaza joi 20 iunie incepand cu ora 9.30 simpozionul ... citește toată știrea