Judecatorii din Cluj, decizie scandaloasa in ceea ce priveste cazul cainilor de lupta gasiti vara trecuta: Animalele se intorc la stapanii abuzatori

Decizie controversata a judecatorilor din Cluj, in cel mai mare dosar cu organizari ilegale de lupte intre caini de la noi din tara. 70 de caini abuzati si pusi sa lupte pana la moarte se vor intoarce la stapanii lor.Un amanunt socant legat de acest caz este faptul ca in locurile unde cainii erau tinuti si fortati sa lupte au ramas urme atat de pronuntate incat se pot vedea si din satelit. In ultimele 6 luni cainii au fost in custodia autoritatilor, tinuti in siguranta intr-un adapost. ... citeste toata stirea