Judecatorii Tribunalului Bucuresti au admis ieri o cerere depusa de Catalin Chereches si au dispus scaderea unui an din cei cinci ani de inchisoare pentru coruptie primiti ca pedeapsa la Cluj de fostul primar din Baia Mare pentru coruptie,Anul scazut reprezinta perioada in care acesta a stat in arest in timpul anchetei in anul 2016, dar si timpul petrecut intr-un penitenciar din Germania, dupa ce a fugit din tara. Magistratii i-au admis lui Chereches o contestatie la executare si au dispus ca, ... citește toată știrea