Judecatorul clujean dat afara din magistratura dupa postari pe Tik Tok a castigat un nou proces cu CSM

Judecatorul clujean Cristi Danilet, dat afara din magistratura dupa postari pe Tik Tok, a castigat azi definitiv un proces cu Consiliul Superior al Magistraturii.Judecatorul Danilet a fost reprezentat de avocatul Dumitru Dobrev. "L-am repezentat ca avocat pe Cristi Danilet intr-unul dintre procesele cu CSM, in care a castigat definitiv, prin decizia pronuntata azi", arata el. "Prin aceasta, Cristi Danilet e repus in drepturi de Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la vechimea in ... citeste toata stirea