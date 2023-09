Judecatorul clujean Cristi Danilet, cel care a organizat cursuri de educatie juridica in scoli, le-a transmis tinerilor la inceputul scolii sa fie corecti si sa ceara sa fie respectati."Azi este doar despre elevi si profesori.Succes elevilor in noul an scolar! Sa invatati de la profesorii vostri, sa ii respectati si sa le spuneti ce doriti. Cereti sa fiti ascultati, iar ei o vor face si va vor indruma! Nu tolerati sub nicio forma violenta verbala sau fizica, indiferent de la cine ar veni. ... citeste toata stirea