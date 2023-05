Sindicatele din educatie au declansat luni o greva generala in scoli, dupa ce la negocierile de duminica cu Guvernul nu s-a ajuns la nicio intelegere. Judecatorul clujean Cristi Danilet considera ca "salariile profesorilor trebuie triplate" si indiferent de frustrarile pe care le are fiecare, nu trebuie sa fie jigniti profesorii in aceste zile.Ultima greva generala din invatamant a avut loc in urma cu 18 ani si a durat trei saptamani. Acum, sindicalistii vor ca un profesor debutant sa aiba un ... citeste toata stirea