Judetul Cluj are cea mai infectata localitate din Romania cu Covid 19

Municipiului Cluj-Napoca este in varful piramidei privind cea mai mare rata de infectare din toata tara.Incidenta COVID-19 a ajuns, intr-un timp relativ scurt, la 10.67 - 3594 de persoane/ mia de locuitori s-au infectat. Cluj Napoca are o populatie de 336800.Langa Cluj, localitatea cu cea mai mare rata de infectare din tara, Ciurila, a ajuns la 25.30/ mia de locuitori. Ciurila are o populatie de 1779 de persoane dintre care 45 sunt infectate.Campia Turzii si Turda sunt in scenariul rosu ... citeste toata stirea