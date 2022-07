Judetul Cluj, in topul listei, cu cel mai mare numar de cazuri COVID-19 in ultimele 24 de ore

4.044 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Cluj se afla in topul judetelor cu cele mai multe cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore, dupa Capitala.Un numar de 4.044 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 21.000 de teste, a informat, marti, 12 iulie, Ministerul Sanatatii. Conform Ministerului Sanatatii, 792 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la ... citeste toata stirea