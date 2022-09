Judetul Cluj, sub COD GALBEN de ploi torentiale, vijelii si grindina. Alerta meteo ANM!

Agentia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi insemnate cantitativ si instabilitate atmosferica temporar accentuata. Avertizarea cod galben intra in vigoare astazi, la ora 11:00 si este valabila pana miercuri, la ora 06:00.In intervalul mentionat, in Banat, Oltenia, sudul Crisanei, vestul si sud-vestul Transilvaniei, vestul Munteniei si la munte vor fi averse, pe alocuri insotite, indeosebi in sud-vestul ... citeste toata stirea