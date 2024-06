Judetul Cluj, sub COD PORTOCALIU! Se anunta vijelii puternice, grindina, averse torentiale si descarcari electrice

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata pentru judetul Cluj.Codul potrocaliu de instabilitate atmosferica va fi valabil in perioada 22 iunie, ora 15:00 - 23 iunie, ora 06:00, fiind anuntate vijelii puternice, grindina, averse torentiale si descarcari electrice.Potrivit ANM, in intervalul mentionat, in Crisana, Maramures, local in Banat si Transilvania, precum si in nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu ... citește toată știrea