Jumatate din UAT-urile din Cluj, incidenta de 0 cazuri de infectie cu Covid azi

Jumatate dintre unitatile administrativ-teritoriale din Cluj raporteaza azi o incidenta de zero cazuri active de infectie cu coronavirus, dar numarul cazurilor noi raportate in ultimele 24 de ore in Cluj e cel mai mare din Romania dupa Bucuresti, la fel si incidenta calculata la nivel judetean.Astfel, un numar de 46 dintre cele 81 de unitati administrativ-teritoriale (UAT) din Cluj au azi o incidenta de zero cazuri de infectie active, e vorba doar de comune, nu si de orase - in acestea din ... citeste toata stirea