Jumatatea de vest a Clujului e sub cod portocaliu de viscol puternic si vizibilitate foarte redusa de diseara pana maine.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben sau portocaliu de viscol puternic pentru mai multe zone din tara, jumatate din Cluj e sub cod portocaliu de diseara la ora 22 pana maine dimineata la ora 10, interval in care meteorologii se asteapta la viscol puternic si vizibilitate sub 50 de metri la ... citește toată știrea