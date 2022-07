Jungla sexuala in Floresti! O femeie geme atat de tare incat se aude de la trei blocuri - VIDEO EXCLUSIV

Locuitorii mai multor blocuri de pe strada Sesul de Sus, din Floresti, trebuie sa suporte in fiecare noapte un recital de gemete, din timpul partidelor de sex care se aud dintr-un apartament."Deci problema este ca in Floresti sunt doi vecini foarte galagiosi. Eu inteleg ca au nevoile lor, dar nu in asa hal sa ii auda de la 3 blocuri.Sunt si copii mici. Doamne iarta-ma! Toata noaptea zici ca sunt in jungla. Vecinilor le este rusine de rusinea lor. Toata noaptea o tin asa!Speram sa se auda si ... citeste toata stirea