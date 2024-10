Jurnalist clujean condamnat ieri pentru trecerea ilegala a frontierei de stat cu Rusia, dupa ce a traversat frontiera pentru a relata incursiunea armatei ucrainiene in teritoriu rus

Un jurnalist clujean a fost condamnat ieri pentru trecerea ilegala a frontierei de stat cu Rusia, dupa ce a traversat frontiera pentru a relata incursiunea armatei ucrainiene in teritoriu rus.E vorba de Mircea Barbu, absolvent al facultatii de Istorie si Filosofie din Cluj. "E oficial! Azi, un tribunal din Rusia m-a acuzat, in lipsa, pentru trecerea ilegala a frontierei de stat cu Rusia in contextul relatarilor din Kursk. Nu stiu exact ce urmeaza, abia acum cateva minute am citit stirea pe ... citește toată știrea