Kelemen Hunor, la intalnirea cu presedinta Ungariei: "In timp ce altii darama statui si creeaza conflicte, noi ridicam statui si construim un viitor pasnic, bazat pe respect si intelegere reciproca"

Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a participat, sambata, la un eveniment in Alba Iulia, care a inclus si dezvelirea statuii principelui Gabriel Bethlen, prilej cu care a punctat ca, "in timp ce altii darama statui si creeaza conflicte, noi ridicam statui si construim un viitor pasnic, bazat pe respect si intelegere reciproca"."Faptul ca Bethlen Gabor are statuie de astazi in Alba Iulia, indica, printre altele, ca o comunitate care este majoritara in oras, a acceptat eroul unei ... citeste toata stirea