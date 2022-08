Ketane Mucho. Cum a fost la festivalul romilor din Cluj, unde nu participa nici o autoritate publica

Cand s-a prapadit batranul Titi Ernest, lider marcant al romilor din Pata-Rat, din Cluj, a fost tragedie mare. A prins pe parcursul vietii sapte mutari cu dubele militiei, iar apoi ale jandarmeriei, de nici nu mai stia exact pe unde locuise si cata vreme. Pana in ultima clipa, batranul Ernest spera sa iasa din gunoi, caci toata viata traise doar acolo, in gunoi. Obtinuse dupa ani de zile o aprobare de locuinta sociala in oras, intre oameni, acolo unde se traieste, dar n-a mai apucat sa deschida ... citeste toata stirea