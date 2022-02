Kievul, bombardat puternic in a doua zi de razboi/ Rusii au ajuns la cativa kilometri de capitala Ucrainei

Razboiul din Ucraina continua a doua zi cu explozii puternice in Kiev si in jurul capitalei Ucrainei, semnalate de reporterii CNN. Casa Alba a condamnat Rusia pentru civilii de la Cernobil care ar fi fost luati ostatici de fortele ruse, conform unor rapoarte citate de SUA. Rusii au preluat controlul in sudul Ucrainei, Cernobil si Insula Serpilor, iar prima zi de razboi s-a incheiat cu sute de persoane arestate in multe orase din Rusia, inclusiv Moscova si Sankt Petersburg, care au protestat ... citeste toata stirea