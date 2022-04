Klarwin, patru ani de performanta in domeniul protectiei mediului la Cluj

Klarwin, lider tehnologic in epurarea apelor reziduale si in tratarea surselor de apa, a fost singura companie care si-a asumat, inca din 2017, gestionarea levigatului generat de depozitul neconform de deseuri al Clujului (Pata Rat). Statia, care a fost pusa in operare in luna mai a anului 2018, a prelucrat aproape 170 de milioane de litri de levigat, 70% din cantitate fiind transformata in apa pura."La ceas de bilant, putem sa spunem ca au fost patru ani de performante in ceea ce priveste ... citeste toata stirea