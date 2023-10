Presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre pactul de migratie semnat de ambasadorii UE si despre sansele pe care Romania le are in ceea ce priveste aderarea la spatiul Schengen.Ambasadorii UE au ajuns o intelegere in ceea ce priveste migratia, insa acest pact nu va schimba pozitia Austriei fata de intrarea Romaniei in spatiul Schengen."S-a scurs multa cerneala in ultimele zile pe acest pact pe migratie. Sincer, ... citeste toata stirea