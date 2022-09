Klaus Iohannis: Romania nu va trece printr-o criza alimentara. Nu va fi nevoie de rationalizarea alimentelor

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, 20 septembrie, la New York, ca Romania nu se va confrunta cu o criza a alimentelor, chiar daca vor exista cresteri de preturi la unele produse. "Nu vom rationaliza alimentele", a transmis presedintele, precizand ca Guvernul are rolul de a tine preturile la un nivel pe care populatia sa-l poata suporta."Nu cred ca in Romania vom avea o criza alimentara si nu cred ca undeva in Europa vom avea o criza alimentara. Vom avea, este posibil, din pacate, o ... citeste toata stirea