La 130 de ani de la faimosul proces al memorandistilor de la Cluj, in cladirea Reduta se deschide o expozitie care marcheaza evenimentul, chiar in cladirea in care a avut loc procesul.Expozitia e organizata de Muzeul National de Istorie a Transilvaniei si de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, in cladirea acestuia din urma, in sala Reduta, unde in urma cu 130 de ani avea loc procesul memorandistilor.Expozitia va fi deschisa pana in 16 iulie, fiind organizata cu scopul de a marca implinirea ... citește toată știrea