,,La -2 grade sunt in strada si ajuta". Clujenii felicita oamenii legii care ajuta la imbunatatirea traficului in fiecare dimineata: ,,Se vede diferenta"

Traficul aglomerat din Cluj-Napoca si zonele invecinate este adesea o adevarata provocare pentru soferii care trebuie sa ajunga la timp la serviciu sau in alte locatii unde au treaba.Fluidizarea traficului este un aspect important pe care autoritatile il au in vedere, insa putine masuri concrete au ajutat la imbunatatirea acestui aspect.Totusi, locuitorii din Baciu se declara multumiti de politistii care ,,la -2 grade sunt in strada si ajuta dimineata" la dirijarea traficului, astfel incat ... citește toată știrea