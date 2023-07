La aproape 8 luni de la producerea accidentului din Cluj-Napoca, Culita scapa de controlul judiciar si va putea sa plece oriunde in lume sa sustina concerte. Asta desi, manelistul a condus beat si drogat, de asemenea a fugit de la locul accidentului.Amintim ca, anul trecut, in luna noiembrie, manelistul Culita Sterp a intrat cu masina intr-un alt autoturism si a fugit de la locul faptei, dar celalalt sofer din masina implicata in eveniment a avut nevoie de ingrijiri medicale la spital.La ... citeste toata stirea