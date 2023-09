In ultimii 10 ani Primaria a construit echivalentul a peste 6 scoli cu 400 de elevi fiecare, in conditiile in care populatia din Cluj-Napoca nu a crescut, a aratat primarul Emil Boc la sedinta Consiliului Local din 7 septembrie.De cealalta parte, consilierii USR au aratat ca exista foarte multe probleme in scolile din oras, ca parintii sunt nemultumiti deoarece, din lipsa de spatii, foarte multi copii vor invata dupa-amiaza. Mai mult USR a aratat ca din anul 1994 nu s-a mai construit nicio ... citeste toata stirea