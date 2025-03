La Cluj, ca-n Vestul Salbatic! Cinci cai, lasati liberi pe strazi in miez de noapte: "Proprietatile au preturi absurde, dar conditiile lasa de dorit"

Cinci cai au fost observati sambata, 1 martie 2025, in jurul orei 01:30, deplasandu-se liberi pe strada Narciselor din Cluj-Napoca. Potrivit locuitorilor din zona, animalele au lasat mizerie atat pe carosabil, cat si in curtile unor proprietari din zona.O clujeanca a cerut autoritatilor sa intervina de urgenta, fiind speriata ca locuitorii din zona sau masinile ar putea fi atacati de cai."In data de 01.03, in jurul orei 01:30, pe strada Narciselor se plimbau liberi cai, aproximativ 5 la ... citește toată știrea