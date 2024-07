La Cluj e canicula doar intre orele de program! Rulotele de distribuire a apei, inchise cand ai mai mare nevoie de ele - FOTO

Clujul a fost cuprins in ultimele zile de o cupola de foc. Intreg judetul se afla sub o avertizare cod galben de canicula, care se va transforma in cod portocaliu incepand de joi.Pentru a combate efectele negative ale arsitei Primaria a amplasat in Cluj-Napoca trei rulote de distribuire a apei, unde clujenii se pot adaposti de canicula, care functioneaza insa dupa un program strict, de la 12:00-16:00.Aceasta perioada nu este suficienta avand in vedere temperaturile ridicate din ultimul timp. ... citește toată știrea