La Cluj, nimic nu e imposibil! Solutiile ANTIDERAPANTE, mai alunecoase decat gheata. Soferii sunt revoltati: "Patinezi ca naiba/Vreti sa murim cu zile?"

Municipiul Cluj-Napoca arata inca o data ca nimic nu e imposibil. In orasul de cinci stele, pana si solutiile antiderapante reusesc sa transforme strazile in adevarate patinoare.Mai multi soferi si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu starea carosabilului, acuzand ca substantele utilizate pentru combaterea poleiului nu doar ca nu imbunatatesc aderenta, ci o inrautatesc.In ultimele zile, plangerile venite din toate zonele orasului descriu aceeasi problema: derapaje necontrolate, ... citește toată știrea