La Cluj nu se inchid scolile! A scazut rata de ocupare a spitalelor

Scolile din judetul Cluj nu se inchid, pentru ca rata de ocupare a spitalelor a scazut, anunta Ministerul Sanatatii.Gradul de ocupare a paturilor in spitale a ajuns la 65,40%. Scolile se inchid numai daca acest grad de ocupare este de 75%."Gradul de ocupare este 65,4%. Marti, 1 februarie, DSP Cluj a avut o intrevedere cu managerii de spitale si s-a marit capacitatea in spitale de la aprox 700 de paturi in total la peste 1000 in judet", a precizat prefectul Clujului, Tasnadi Szilard.Ministrul ... citeste toata stirea