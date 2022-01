In zece zile, in Cluj incidenta cazurilor COVID-19 a crescut de patru ori.In data de 1 ianuarie 2022, incidenta cazurilor COVID-19 era in judetul Cluj de 0,85 la mie, iar in 10 ianuarie a ajuns la 3,44 cazuri la mia de locuitori.Daca in 1 ianuarie 2022 era 129 de cazuri pe zi, acum sunt 440 de oameni ... citeste toata stirea