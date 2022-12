In magazinele clujene apar tot mai multe produse tinute in capsule de protectie antifurt."Ultimele fite, salata de ton si pateu in capsule de protectie antifurt ...", a precizat un clujean. Probabil se fura foarte mult, iar comerciantii au decis sa foloseasca acest sistem de protectie.Un clujean a publicat zilele trecute o poza cu un pachet de unt, protejat de ... citeste toata stirea