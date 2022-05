La Cluj, regulile de circulatie nu sunt respectate de politisti! Masina oamenilor legii intra pe interzis, pe podul Traian - VIDEO

Un echipaj de politie a fost filmat cand trecea ilegal intersectia strazilor Decebal si Dacia, spre podul Traian.Acolo, de cateva zile s-au schimbat regulile de circulatie, dupa ce pe strada Decebal s-a revenit la circulatia autovehiculelor in dublu sens."Cum sa ma mai mir ca nimeni nu respecta regula si se moare in Cluj fara sa pateasca nimeni nimic, daca Politia face la fel?De cateva zile, in fiecare zi o multime de soferi incalca legea si ii pun in pericol pe ceilalti participanti la ... citeste toata stirea