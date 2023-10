La Cluj se fura barci, o barca de agrement furata in urma cu cativa ani de pe malul lacului de acumulare Tarnita a fost gasita in urma cu cateva zile, hotul a furat-o si a revopsit-o.O barca de agrement, care costa peste 6.000 de lei, a fost identificata in Marisel de politistii din Huedin in urma cu cateva zile, aceasta ar fi fost furata intre 12 si 15 iulie 2020 de pe malul lacului de acumulare Tarnita. Ambarcatiunea a fost descoperita in posesia unui barbat de 30 de ani, ... citeste toata stirea