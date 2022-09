La Cluj se recruteaza soldati profesionisti, baieti, dar si fete. Ce criterii trebuie sa indepliniti

Ministerul Apararii Nationale desfasoara, prin intermediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj, activitatea de recrutare a candidatilor, baieti si fete, pentru categoria de personal "soldat/gradat profesionist".Pentru posturile de soldat/gradat profesionist, seria suplimentara 2022, sunt disponibile 1695 de locuri, dintre care 158 in judetul Cluj.Se fac angajari in armata. Ce salariu are un soldat profesionistCriteriile de recrutare a candidatilor sunt ... citeste toata stirea