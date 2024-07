La Cluj va ajunge un elicopter Black Hawk! Raed Arafat: ,,Pilotii sunt deja instruiti. Au fost antrenati in S.U.A si Polonia"

Judetul Cluj va avea un elicopter modern de tipul Black Hawk, pentru situatii de urgenta. Romania dispune de doar sase astfel de modele, iar unul urmeaza sa fie distribuit la Cluj.Intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a vorbit despre investitiile in managementul riscurilor de dezastre.O tema dezbatuta de catre Raed Arafat a fost despre pregatirea judetului Cluj in ... citește toată știrea