La exact o luna de la ridicarea restrictiilor de mobilitate, incidenta infectiei cu coronavirus scade substantial in Cluj-Napoca, azi aceasta a ajuns la 8,02 cazuri la mie, de la 12,56 in urma cu exact o luna.In Cluj-Napoca sunt inregistrate azi mai putin de 2.700 de cazuri active de infectie cu coronavirus, respectiv depistate in ultimele doua saptamani, mai exact 2.695, fata de nu mai putin de 4.200 de cazuri active in 8 martie, ziua cand au fost ridicate restrictiile de mobilitate si ... citeste toata stirea