La Fanciulla del West de Giacomo Puccini in premiera la Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca

Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca anunta PREMIERA spectacolului La Fanciulla del West de Giacomo Puccini, eveniment mult asteptat intrucat situatia pandemica a pus piedici in organizarea unei premiere in 2020 - An Centenar pentru Opera din Cluj, dar si in anul 2021. O opera ce se canta rar in Romania si care nu se afla in prezent in repertoriul nici unui alt teatru liric din tara noastra, spectacolul va oferi o experienta unica publicului prin distributia extraordinara, decorurile ... citeste toata stirea