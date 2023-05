La fiecare trei casatorii, un divort: asa arata starea civila la Cluj in martie, conform celor mai recente raportari.Astfel, confom datelor publicate ieri de Directia Judeteana de Statistica, in martie in Cluj la oficiile de stare civila s-au inregistrat 154 casatorii, in scadere cu 3 fata de luna februarie 2023 si cu 17 casatorii mai putine decat in martie 2022. Numarul divorturilor pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive si conform legii 202/2010 a fost de 47 in luna martie 2023, ... citeste toata stirea