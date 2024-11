La Forumul de Securitate Cibernetica in Energie de la Cluj, Burduja a anuntat primul Centru Sectorial de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica

Primul Centru Sectorial de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica - denumit CRISCE, urmeaza sa fie creat de catre Ministerul Energiei, a anuntat Sebastian Burduja, cu ocazia Forumului de Securitate Cibernetica in Energie desfasurat la Cluj-Napoca.,,Sunt in drum spre Baku, unde am onoarea sa reprezint Romania in drumul lumii intregi catre o tranzitie energetica sigura, competitiva si verde (n.r. COP29).Este deja o traditie sa fiti la Cluj, la Forumul de Securitate Cibernetica, un ... citește toată știrea