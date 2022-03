"La Institutul de Transplant Renal din Cluj a fost numit manager un politruc care a facut praf mai multe spitale din Romania" - acuza parlamentarul USR Emanuel Ungureanu

Reprezentantul USR in Parlament, Emanul Ungureanu, reclama o "golanie PSD in vreme de razboi", anuntand ca la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj Napoca a fost numit in functia de manager Dan Sinpalean (foto sus, central), "un politruc pesedisto-penelist care a facut praf mai multe spitale din Romania".Ungureanu apreciaza ca "PSD-istii nu se pot abtine de la mizerii nici in vreme de razboi" si spune ca ii solicita public ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, sa ... citeste toata stirea