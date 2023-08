Pe toata durata festivalului UNTOLD, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) gazduieste un grup numeros de studenti ai universitatilor partenere in consortiul European University of Technology EUt+. Prezenti la Cluj la invitatia UTCN, studentii beneficiaza de cazare in campusul studentesc si le este asigurata participarea la toate spectacolele festivalului.Studentii sunt insotiti de voluntarii organizatiei studentesti OSUT si impreuna cu acestia descopera viata de student la UTCN, ... citeste toata stirea