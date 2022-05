La meciul de hochei Romania-Ungaria in loc de imnul Romania s-a intonat cel al Esinutului Secuiesc. Deputat UDMR Cluj: Care e problema?

La meciul de hochei care a avut loc la Ljubljanay, intre Romania si Ungaria, in cadrul Campionatului Mondial, in locul imnului Romania s-a intonat cel al Esinutului Secuiesc.Cei de la AUR au spus in Parlamentul Romaniei ca acest lucru este absurd, dar deputatul UDMR Cluj, Csoma Botond a replica ca nu intelege "care este problema cu chestia asta", deoarece "imnul secuiesc exista de secole, cum exista si Esinutul Secuiesc"."Stiu ca AUR-istii au o agenda speciala, de a crea tensiuni intre romani ... citeste toata stirea