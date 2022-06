LA MULEsI ANI TUTUROR COPIILOR LUMII !!!

1 Iunie - Ziua Internationala a Copilului.In fiecare an, in prima zi de vara se celebreaza Ziua Internationala a Copilului, prilej de a sarbatori cea mai frumoasa perioada din viata fiecarui om - copilaria, de a oferi sprijin copiilor, de a aprecia si iubi copiii si de a promova bunastarea copiilor din toata lumea. A fost sarbatorita pentru prima data la nivel national in Turcia in data de 23 aprilie 1920. Ziua Internationala a Copilului - 1 Iunie, a intrat in istorie, ca avand inceputurile ... citeste toata stirea