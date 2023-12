Sute de clujeni au asistat la parada de 1 Decembrie, din Piata Avram Iancu. Au fost foarte multi copii care s-au inghesuit in primele randuri pentru a saluta soldatii, jandarmii, politistii si pompierii, care au defilat.Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric in urma caruia toate provinciile istorice locuite de romani s-au unit in anul 1918 in cuprinsul aceluiasi stat national, Romania. Etape preliminare au fost Unirea Principatelor Romane din 1859 si dobandirea independentei in urma ... citeste toata stirea