La multi ani, Romania! Clujul sarbatoreste Ziua Nationala cu un spectacol de lumini! Orasul s-a imbracat in culorile tricolorului

Ziua Nationala a Romaniei este celebrata cu manifestatii speciale si la Cluj!Duminica dimineata clujenii s-au strans in Piata Avram Iancu, unde au putut admira parada militara si spectacolul cu efecte speciale.Si alte locuri din oras s-au imbracat in haine de sarbatoare: podurile au fost iluminate in culorile tricolorului, cu ocazia zilei de 1 decembrie.Pe tot parcursul zilei, in Cluj-Napoca, vor fi organizate activitati si concerte pentru cei mari si cei mici!Program complet de 1 ... citește toată știrea