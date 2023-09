La o saptamana de la amendarea firmei Supercom de catre Garda de Mediu pentru duhoarea din Cluj, Prefectura spune ca mirosul nu e de la CMID si nici de la ferma de pui din Aiton. Cert e ca masuratorile Prefecturii au fost facute in data de 2 septembrie, la o saptamana dupa ce mirosul pestilential ajunsese in oras. Garda de Mediu a analizat situatia la CMID in zilele in care clujenii au reclamat mirosul, in perioada caniculei, nu la o saptamana de la incident.De asemenea, desi mirosul nu mai ... citeste toata stirea