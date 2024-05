La Oradea se poate, la Cluj nu: Parcari subterane in centrul orasului, care costa pe O LUNA mai putin de jumatate din pretul pe O ZI la Cluj -FOTO

Masinile nu au ce cauta in centrul orasului! Aceasta este politica administratiei locale clujene, care , in realitate nu a gasit nicio solutie pentru numarul mare de masini carora nu le poate asigura locuri de parcare. Asa au procedat, de fapt, mai toate marile aglomerari urbane, care, lipsite de solutii de parcare sau alternative pentru devierea traficului aglomerat, au clamat o politica verde de scoatere a masinilor din centrul orasului.Oradea a facut in centrul orasului, nu una, ci doua ... citește toată știrea