La Oradea si Sanmartin se pot face centura si pasaje, la Cluj nu! Centura ocolitoare Cluj-Floresti exista doar pe hartie de ani de zile

La Bihor in aceste zile se mai fac ultimele pregatiri pentru deschiderea circulatiei pe centura Sanmartin. S-a dat comanda pentru suplimentarea parapetilor si de luni va incepe montarea acestora. In saptamana 27 - 31 mai centura Sanmartin va fi deschisa circulatiei. La polul opus, la Cluj proiectul Centurii Metropolitane a Clujului se paseaza de la un politician la altul de ani de zile, Boc a promis Centura si in acest mandat, o promite si daca va castiga urmatorul, insa stadiul lucrarii ramane ... citește toată știrea